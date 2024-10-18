Путин назвал комфортным предложенное место для проведения переговоров по Украине

Саудовская Аравия — комфортное для России место для переговоров по Украине, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Трансляцию опубликовали на сайте Кремля.

«Если такие мероприятия будут организованы в Саудовской Аравии, конечно, само место для проведения для нас вполне является комфортным. Но вопрос не в этом, вопрос — что обсуждать», — отметил глава государства.

Путин выступил против временного прекращения огня на Украине. Российский лидер заявил, что нужно не кратковременное перемирие на неделю, две или даже год, а достижение прочного мира. Россия будет рассматривать только долгосрочное решение конфликта, которое обеспечит безопасность всех участников.