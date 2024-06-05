Путин назвал количество пленных у ВСУ и России

Путин: в плену ВСУ находятся 1348 российских солдат, в России — 6465 украинских

Фото: РИА «Новости»

В плену на Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, а в России — 6465 украинских бойцов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

«Я могу вам точно назвать цифры пленных, которые удерживаются обеими сторонами. Наших солдат, офицеров на украинской стороне — 1348 человек. Украинских солдат у нас — 6465», — сказал он.

Также Путин заявил, что соотношение безвозвратных потерь ВС России и Вооруженных сил Украины составляет примерно один к пяти. По его словам, тот, кто озвучивает число российских потерь в ходе спецоперации, «как правило, извращают цифры».

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