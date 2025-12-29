ВС России освободили более 700 квадратных километров за месяц

Герасимов: ВС России освободили в декабре более 700 квадратных километров

В течение декабря российские военные взяли под контроль более 700 квадратных километров в зоне спецоперации. Об этом в докладе президенту России Владимиру Путину по ситуации в зоне СВО сообщил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

«В декабре освободили более 700 квадратных километров территории и 32 населенных пункта, что является самым высоким показателем продвижения за месяц», — сказал он.

По словам главы Генштаба, ВСУ наступательных действий не предпринимают. Герасимов отметил, что под контроль российских бойцов за 2025 год перешли 334 населенных пункта и более 6,4 тысячи квадратных километров территории.

«Основные усилия противник сосредоточил на укреплении обороны и пытается замедлить темпы наступления проведением контратак на отдельных участках и массированным применением дронов», — добавил он.

Кроме того, бойцы группировки войск «Центр» развивают наступление в направлении государственной границы в ДНР, подчеркнул Герасимов.

Ранее 29 декабря стало известно, что российские военные установили контроль над населенным пунктом Диброва в ДНР.