Путин наградил охранников атакованного общежития в Старобельске

Президент России Владимир Путин вручил премию «Все для Победы!» охранникам общежития в Старобельске, которое в мае 2026 года атаковали боевики ВСУ. Церемония награждения прошла в национальном центре «Россия».

Глава государства лично принял участие в мероприятии и вручил лауреатам награду. В их числе — Виктор Тараскин и Анатолий Васильченко, спасавшие студентов после атаки на общежитие учебного заведения.

Тараскин и Васильченко не покидали обстреливаемую территорию до последнего, под огнем открывали ворота, чтобы помочь студентам выбраться на улицу, а двух девушек с ранениями на руках перенесли в безопасное место. Благодаря усилия охранников удалось спасти 30 человек.

Также президент наградил дагестанца Шамиля Устарбекова, который во время паводка в республике спасал людей безо всякой страховки, несмотря на расстройство аутистического спектра.

Кубок из рук Путина получила и семья военнослужащего Пожярскене, собравшая более шести миллионов рублей на нужды бойцов.