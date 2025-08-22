«Путин может позволить себе помолчать»: что произошло с президентом США после Аляски

Bloomberg: позиция Трампа по Украине стала ближе к российской, чем к европейской

Президент Дональд Трамп после саммита на Аляске изменил позицию США — теперь страна выступает посредником в прагматичном решении по Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По его данным, США готовы максимум предоставлять Украине разведданные и системы ПВО. Европа же с этим ничего не может сделать и не имеет права голоса.

Со ссылкой на источники среди американских чиновников агентство пишет, что Путин якобы согласился на гарантии безопасности для Украины, похожие на Пятую статью Устава НАТО.

«С нынешними темпами уступок России Путин может позволить себе помолчать», — подытоживают авторы.

При этом министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что Россия согласилась «проявить некоторую гибкость» в отдельных вопросах, поднятых Трампом на встрече.