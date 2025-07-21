«Путин капитулирует?» В США усомнились в эффективности ультиматума Трампа

Президент США Дональд Трамп ошибся, решив, что его 50-дневный ультиматум российскому лидера Владимиру Путину с требованием заключить мирное соглашение с Украиной сработает. Таким мнением профессор Чикагского университета Джон Миршаймер поделился в эфире YouTube-канала Deep Dive .

Он задался вопросом, действительно ли глава Белого дома верит, что все закончится через 50 дней. Он надеется просто предъявить Путину ультиматум, а потом российский лидер якобы капитулирует и все закончится выгодной для США сделкой.

«Вы действительно думаете, что так и произойдет? Я сомневаюсь. Предполагаю, что этот конфликт будет продолжаться, и что русские в конечном итоге его выиграют», — сказал Миршаймер.

По его словам, Трамп, когда выбрал срок в 50 дней, «действовал интуитивно».

Ранее телеведущий Владимир Соловьев пошутил про 50-дневный ультиматум Трампа, сравнив его с Шуфутиновым днем.