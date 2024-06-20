Путин исключил помощь КНДР в спецоперации

Путин: договор с КНДР не имеет отношения к специальной военной операции

Россия никого не просила о помощи в проведении специальной военной операции. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции с журналистами, подводя итоги визитов в КНДР и Вьетнам.

Глава государства подчеркнул, что в ходе общения с лидером КНДР Ким Чен Ыном вопрос о возможной помощи для проведения СВО даже не поднимался.

«Мы этого не просим, нам этого никто и не предлагал» — так Путин ответил на вопрос о возможном привлечении северокорейских военных к спецоперации.

Путин добавил, что заключенный договор с КНДР не имеет никакого отношения к Украине.

«Договор действует только в том случае, если в отношении Северной Кореи будет совершена агрессия», — пояснил российский лидер и добавил, что Южной Корее беспокоиться по этому вопросу нечего.

Но если власти страны начнут поставлять оружие украинским военным, то ответ России им явно не понравится.

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали Договор о всеобъемлющем партнерстве. Одна из статей соглашения предусматривает взаимную помощь при возникновении внешней агрессии.