Путин пригласил Ким Чен Ына в Москву

Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает от председателя КНДР Ким Чен Ына ответного визита в Москву. Об этом он заявил по итогам переговоров в Пхеньяне.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, ждем вас с ответным визитом в Москве», — заявил Путин, подводя итоги встречи.

Президент России прибыл в КНДР в минувший вторник, 18 июня. По итогам переговоров главы государств подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Одна из статей соглашения предусматривает взаимную помощь и поддержку при возникновении внешней агрессии.

Для Владимира Путина это вторая поездка в КНДР. Впервые он посетил Пхеньян в 2000 году.

Председатель КНДР Ким Чен Ын посещал Россию дважды, но ни разу не доезжал до Москвы. Впервые он приехал в 2019 году и встретился с Путиным во Владивостоке.

Второй визит глава КНДР совершил в сентябре 2023 года. На этот раз переговоры прошли на космодроме Восточный, а после Ким Чен Ын посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре.