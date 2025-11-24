Лукашенко заявил, что «тягомотина» на Украине окончится в ближайшее время
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на скорое окончание конфликта на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого». Заявление прозвучало на встрече в Минске с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым.
«Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими делами», — сказал он.
Лукашенко напомнил о договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным о строительстве высокоскоростной магистрали.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал о планах расширить сеть высокоскоростных железных дорог, которые должны связать российские регионы и Минск.
В ноябре Лукашенко также заявил о готовности принимать дополнительных мигрантов из Украины, обещая им условия, сопоставимые с условиями для белорусов — в части образования, здравоохранения и трудоустройства.