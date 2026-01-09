Президент США Дональд Трамп уверен в желании российского коллеги Владимира Путина заключить соглашение по Украине. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times.

«Думаю, что он хочет заключить сделку», — сказал Трамп.

Он отметил, что на переговорах президент России соглашался с предлагаемыми условиями урегулирования украинского конфликта, но против них выступал глава государства Владимир Зеленский. Также бывало и наоборот. Но сейчас оба президента хотят заключить сделку, считает Трамп.

Ранее издание Axios сообщило, что США и Украина согласовали мирный план почти по всем аспектам и теперь ожидают ответа от Путина.