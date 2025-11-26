«Путин должен осознать, что у него нет шансов выиграть». Мерц попытался пригрозить России

Канцлер ФРГ Мерц: Россия не сможет выиграть на Украине за счет Европы

Россия не сможет выиграть в конфликте на Украине за счет Европы. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, чьи слова привела газета The Guardian .

«Путин должен осознать, что у него нет шансов выиграть эту войну за счет европейского порядка, свободы и мира», — сказал политик.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что ФРГ будет поддерживать Украину столь долго, насколько это возможно. Также Германия выступит за использование замороженных российских активов для финансирования киевского режима.

Мерц добавил, что сохранение мира на европейской территории — один из ключевых принципов правительства ФРГ. Государство настаивает на необходимости прекратить украинский конфликт, но не на условиях, равносильных капитуляции.

Ранее Мерц усомнился в подписании мирного плана США по Украине.