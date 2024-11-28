Путин доложил коллегам по ОДКБ о ситуации в зоне СВО

Президент Владимир Путин подробно рассказал коллегам по Организации Договора о коллективной безопасности о ситуации в зоне специальной операции. Российский лидер выступил на саммите ОДКБ в Астане.

«У нас военно-политическая организация, и некоторые коллеги просили меня поподробнее доложить о том, как складывается ситуация в зоне конфликта на Украине», — отметил глава государства.

Он напомнил о разрешении Запада для ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов по России. Украинские войска применили ракеты ATACMS, которые по параметрам ни в чем не превосходят российские аналоги.

Путин рассказал коллегам по ОДКБ о вынужденных испытаниях «Орешника» на Украине. В заключение президент добавил, что судьба любого военного конфликта решается на поле боя.

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ стартовала в Астане 28 ноября. В заседании в узком составе приняли участие президенты стран-членов организации.