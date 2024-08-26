Путин дал поручения по эвакуированным из приграничных районов

Президент России Владимир Путин дал серию поручений правительству, касающихся эвакуированных из опасных районов приграничья граждан, а также жизнеобеспечения Белгородской, Курской и Брянской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Правительство России совместно с региональными властями Белгородской, Брянской и Курской областей должно обеспечить финансирование подразделений территориальной обороны.

Также необходимо предоставить из федерального бюджета трансферы правительствам Белгородской, Брянской и Курской областей на компенсацию ущерба, нанесенного атаками ВСУ.

«Поручено рассмотреть вопрос о дополнительной потребности Белгородской, Брянской и Курской областей в специальном транспорте и при необходимости организовать его поставку», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Эвакуированных из приграничных районов детей поручено оперативно зачислить в школы в других регионах, либо организовать для них дистанционное обучение. Помимо этого, президент обязал всем местным жителям, пострадавшим во время ЧС, обеспечить беззаявительный характер оказания материальной помощи.

«Оказать Белгородской, Брянской и Курской областям оперативную помощь в целях обеспечения готовности к отопительному сезону», — отметили в Кремле, добавив, что отчет о проделанной работе необходимо предоставить до 15 сентября 2024 года.

Ранее в Банке России рекомендовали оплачивать страховку пострадавшим жителям Белгородской, Брянской и Курской областей.