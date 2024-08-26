Путин дал поручения по эвакуированным из приграничных районов
Путин поручил компенсировать ущерб приграничным регионам за счет госбюджета
Президент России Владимир Путин дал серию поручений правительству, касающихся эвакуированных из опасных районов приграничья граждан, а также жизнеобеспечения Белгородской, Курской и Брянской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Правительство России совместно с региональными властями Белгородской, Брянской и Курской областей должно обеспечить финансирование подразделений территориальной обороны.
Также необходимо предоставить из федерального бюджета трансферы правительствам Белгородской, Брянской и Курской областей на компенсацию ущерба, нанесенного атаками ВСУ.
«Поручено рассмотреть вопрос о дополнительной потребности Белгородской, Брянской и Курской областей в специальном транспорте и при необходимости организовать его поставку», — сообщили в пресс-службе Кремля.
Эвакуированных из приграничных районов детей поручено оперативно зачислить в школы в других регионах, либо организовать для них дистанционное обучение. Помимо этого, президент обязал всем местным жителям, пострадавшим во время ЧС, обеспечить беззаявительный характер оказания материальной помощи.
«Оказать Белгородской, Брянской и Курской областям оперативную помощь в целях обеспечения готовности к отопительному сезону», — отметили в Кремле, добавив, что отчет о проделанной работе необходимо предоставить до 15 сентября 2024 года.
Ранее в Банке России рекомендовали оплачивать страховку пострадавшим жителям Белгородской, Брянской и Курской областей.