Всплыли якобы новые подробности разговора Трампа и Путина по телефону
WP: Путин в разговоре с Трампом потребовал, чтобы Украина освободила всю ДНР
Президент России Владимир Путин в недавнем телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом якобы выдвинул условие для прекращения конфликта на Украине. Российский глава потребовал, чтобы Украина сдала ключевую территорию, об этом написало издание The Washington Post.
Газета ссылается на высокопоставленных чиновников, знакомых с этим разговором. По версии издания, Путин потребовал, чтобы Украина полностью освободила Донецкую Народную Республику.
«То, что Путин сосредоточил внимание на Донецке, говорит о том, что он не отказывается от своих прежних требований, из-за которых конфликт зашел в тупик, несмотря на оптимизм Трампа по поводу заключения сделки», — написали авторы материала.
По словам источников газеты, требование российского президента поставит Украину в крайне невыгодное положение и может стать препятствием на пути к мирному соглашению.
В газете также отметили, что за последний год линия фронта не претерпела изменений. Однако объективные данные показывают иное. Накануне российские войска освободили очередной населенный пункт в ДНР. Под контроль России перешла Плещеевка.