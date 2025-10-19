Всплыли якобы новые подробности разговора Трампа и Путина по телефону

WP: Путин в разговоре с Трампом потребовал, чтобы Украина освободила всю ДНР

Президент России Владимир Путин в недавнем телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом якобы выдвинул условие для прекращения конфликта на Украине. Российский глава потребовал, чтобы Украина сдала ключевую территорию, об этом написало издание The Washington Post .

Газета ссылается на высокопоставленных чиновников, знакомых с этим разговором. По версии издания, Путин потребовал, чтобы Украина полностью освободила Донецкую Народную Республику.

«То, что Путин сосредоточил внимание на Донецке, говорит о том, что он не отказывается от своих прежних требований, из-за которых конфликт зашел в тупик, несмотря на оптимизм Трампа по поводу заключения сделки», — написали авторы материала.

По словам источников газеты, требование российского президента поставит Украину в крайне невыгодное положение и может стать препятствием на пути к мирному соглашению.

В газете также отметили, что за последний год линия фронта не претерпела изменений. Однако объективные данные показывают иное. Накануне российские войска освободили очередной населенный пункт в ДНР. Под контроль России перешла Плещеевка.