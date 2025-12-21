«Путается в показаниях». В Кремле нашли несостыковку в словах Зеленского о выборах

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинский президент Владимир Зеленский противоречил сам себе, когда говорил о выборах на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Песков отметил, что Зеленский активно комментирует тему о возможном проведении выборов на Украине, но при этом противоречит себе. Сейчас он говорит, что не позволит никому вмешиваться. Так он ответил на предложение президента России Владимира Путина гарантировать безопасность людям в ходе избирательного процесса.

«Но при этом он до этого обращался к американцам. То есть он не против того, чтобы вмешивались американцы, но против того, чтобы вмешиваться в выборы. Противоречит, путается в показаниях», — сказал представитель Кремля.

Песков ранее пояснил, что тема выборов на Украине так активно обсуждается после заявления Путина. Российский лидер говорил, что Москва готова подумать о том, чтобы воздержаться от ударов вглубь территории Украины на этот период.