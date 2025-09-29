Президент Украины Владимир Зеленский, регулярно засыпающий Россию угрозами, усиленно старался ее напугать, но все его слова — детский лепет. Таким мнением поделился бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Это все детский лепет. <…> Это все пустые бесполезные слова, за которыми нет никакого содержания», — считает он.

Соскин объяснил, что зря Зеленский надеется на президента США Дональда Трампа. Американский лидер не станет брать на себя ответственность за решение украинского конфликта. Он уже дал это понять.

Украинцам тоже стоит самостоятельно принимать решения и трезво оценивать ситуацию, не доверяя громким заявлениям ни главы киевского режима, ни его окружения.

Ранее итальянский журналист Франческо Фустанео предупредил, что отчаявшийся Зеленский способен прибегнуть к еще более бессмысленным антироссийским провокациям. ВСУ отступают под натиском российской армии, поэтому Киев может захотеть перенести конфликт на территорию натовских стран.