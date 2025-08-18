«Пусть все посмотрят»: Гладков предложил назвать имена тех, кто гадит в убежищах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании правительства предложил раскрыть имена тех, кто использует убежища как общественные туалеты. Видео он опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте» .

«Пусть лучше потом предъявят претензии в рамках нарушения закона о персональных данных, и будем судиться, но покажем „героев“ и назовем фамилии, места работы, места проживания. Пусть все посмотрят на них», — подчеркнул глава региона.

По его словам, необдуманные действия таких людей могут привести к гибели горожан под обстрелами. Он поручил управляющим компаниям установить в убежищах камеры наблюдения.

Накануне в городе из-за атак беспилотников продлили ограничительные меры на работу торговых центров, рынков и парков аттракционов.