Пушкинское отделение Ассоциации ветеранов СВО подвело итоги работы за год

Отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции в городском округе Пушкинский было создано год назад. 29 января прошла встреча членов организации, посвященная итогам работы за этот период и планам на будущее.

Мероприятие посетили депутат Московской областной думы Михаил Ждан и председатель совета депутатов округа Артем Садула.

В настоящее время ассоциация объединяет 118 участников СВО. Главным приоритетом для организации остается комплексная поддержка ветеранов: помощь в поиске работы, решении бытовых проблем и адаптации к мирной жизни. Ассоциация ведет активную социальную работу: собирает гуманитарную помощь для военнослужащих, проводит патриотические мероприятия в образовательных учреждениях и спортивные соревнования.

За прошедший год отделение выполнило большую работу и было признано лучшим в Московской области.