Пушилин заявил о больших потерях ВСУ в Красногоровке

Пушилин: армия России еще не полностью выбила ВСУ с окраин Красногоровки

Вооруженные силы Украины еще не полностью выбиты с окраин Красногоровки, но они несут там большие потери. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале .

Он рассказал, что окрестности города освобождает отряд «Шторм» 110-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии. Бойцы отряда ежедневно спасают из-под обстрелов противника местное население, добавил Пушилин.

Глава региона указал на нестандартные решения, применяемые российскими военными в ходе боев под Красногоровкой. Военнослужащие ВС России на специальных экранах отслеживают передвижение солдат и вражеской техники.

В конце августа Пушилин заявил, что в ранее освобожденной Авдеевке продолжаются восстановительные работы и уже видны положительные изменения. По словам главы ДНР, в городе работают кафетерий и пять продуктовых магазинов. Сейчас населенный пункт готовят к зимнему периоду, добавил он.