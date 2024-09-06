Пушилин заявил о больших потерях ВСУ в Красногоровке
Пушилин: армия России еще не полностью выбила ВСУ с окраин Красногоровки
Вооруженные силы Украины еще не полностью выбиты с окраин Красногоровки, но они несут там большие потери. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что окрестности города освобождает отряд «Шторм» 110-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии. Бойцы отряда ежедневно спасают из-под обстрелов противника местное население, добавил Пушилин.
Глава региона указал на нестандартные решения, применяемые российскими военными в ходе боев под Красногоровкой. Военнослужащие ВС России на специальных экранах отслеживают передвижение солдат и вражеской техники.
В конце августа Пушилин заявил, что в ранее освобожденной Авдеевке продолжаются восстановительные работы и уже видны положительные изменения. По словам главы ДНР, в городе работают кафетерий и пять продуктовых магазинов. Сейчас населенный пункт готовят к зимнему периоду, добавил он.