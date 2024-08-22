Положительные изменения. Пушилин рассказал о восстановлении Авдеевки

Глава ДНР Пушилин заметил положительные изменения в Авдеевке

Фото: РИА «Новости»

В Авдеевке уже видны положительные изменения, но «большая стройка» еще впереди. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Сейчас вовсю идет ремонт шести многоквартирных домов, их восстанавливают регионы-шефы», — написал он.

По его словам, в Авдеевке организовали большинство услуг, в городе работают кафетерий и пять продуктовых магазинов. Сейчас населенный пункт готовят к осенне-зимнему периоду.

Несмотря на ход восстановительных работ, говорить о полном возращении жителей в город пока рано. Это связано с близостью линии фронта, отметил Пушилин.

Глава ДНР сообщил о начале восстановления Авдеевки 14 августа. Важные вопросы по этому поводу обсуждались с министром строительства Иреком Файзуллиным.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что мастер-план по развитию Авдеевки разработают в течение года. В приоритете — подготовка города к зимнему периоду, сообщили «Известия».

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