На Добропольском направлении восемь российских морпехов обхитрили украинские дроны «Баба-яга» и прорвались к позициям ВСУ, ликвидировав 16 боевиков. Об этом РИА «Новости» рассказал морской пехотинец, действующий в составе группировки войск «Центр», с позывным Певец.

Боец уточнил, что украинские позиции штурмовали в условиях активного применения ВСУ тяжелых БПЛА. Морпехи надели скрывающие тепло костюмы.

«Зашли ночью, противник этого не ожидал. В результате группа из восьми человек уничтожила 16 бойцов», — сказал он, добавив, что подразделение после штурма закрепилось на занятых позициях.

В начале апреля российские дроноводы уничтожили две «Бабы-яги» и украинскую бронетехнику на нескольких направлениях в зоне спецоперации. Тогда же операторы БПЛА группировки «Центр» ликвидировали посты РЭБ формирований ВСУ на Добропольском направлении.