Пушилин рассказал о срыве попытки прорыва ВСУ на севере Красноармейска

Российские военные сорвали попытку ВСУ прорвать оборону на севере Красноармейска (Покровска) в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «Россия 24» .

«Есть попытки прорваться в северной части города, что было купировано нашими подразделениями», — заявил он.

По словам Пушилина, украинская группировка зажата в котле и несет серьезные потери.

Telegram-канал Mash накануне сообщил, что в Покровско-Мирноградской агломерации украинские силы фактически оставили около тысячи бойцов, которые уже несколько суток остаются в окружении.

По данным канала, пехотных атак на Ровное — ключевую точку кольца — ВСУ не предпринимают, а на севере Покровска российские военные зачищают последнюю улицу.