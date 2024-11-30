Пушилин рассказал о состоянии шахт на освобождаемых территориях в ДНР

Пушилин: шахты на освобождаемых территориях в ДНР в плачевном состоянии

Шахты на освобождаемых территориях в Донецкой Народной Республике находятся в плачевном состоянии. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин на съезде донецкой региональной общественной организации «Молодая республика».

«Оценку дадут чуть позже специалисты, но ситуация крайне сложная», — процитировало его РИА «Новости».

Он подчеркнул, что это касается не только угледарских шахт, но и всех шахт, расположенных на освобожденных территориях.

Ранее Пушилин рассказал, что разрушения в Угледаре, который российские войска освободили в начале октября, очень серьезные. По его словам, в городе практически невозможно найти целого здания.