Пушилин обвинил ВСУ в расстреле мирного населения в ДНР

Пушилин: ВСУ расстреливают мирных жителей за попытки эвакуироваться в Россию

Украинские боевики расстреливают мирных жителей прифронтовых населенных пунктов в ДНР за попытки эвакуироваться. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» .

«Противник, чтобы не допустить выхода на нашу сторону местных жителей, просто их расстреливает», — отметил он.

Как заметил Пушилин, такие случаи фиксировали в ряде освобождаемых населенных пунктов Донецкой Народной Республики, в частности, в Красногоровке и Торецке. Глава региона назвал ситуацию жуткой. По его словам, украинские боевики расстреливают целые семьи. Таких свидетельств становится все больше, заверил он.

Пушилин добавил, что следователи работают со спасенными людьми. А все факты отправляют «в копилку военных преступлений» ВСУ, их тщательно расследуют, резюмировал он.

Накануне украинские боевики снова обстреляли территории ДНР. Погибли три человека, еще трое получили ранения.