Пушилин назвал провокацией обстрел ДНР перед прямой линией Путина

Украинские военные обстреляли Горловку в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Кассетные боеприпасы сбросили на территорию рядом с центральной больницей Горловки.

«Ранены девять мирных жителей. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», — сообщил Пушилин.

По мнению главы Донецкой Народной Республики, обстрел Горловки в день прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина «носит провокационный характер».

Пушилин предупредил местных жителей о возможности новых атак по мирному населению.

«Уверен, что сегодняшняя атака не останется безнаказанной, наши парни продолжают теснить врага и отодвигать линию фронта», — заключил глава ДНР.

Ранее Пушилин сообщал о тяжелых боях с ВСУ и продвижении в Дзержинске, у Димитрова и Красноармейска. Именно с этого направления украинские военные бьют по Горловке.