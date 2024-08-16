Пушилин назвал обстановку в Часовом Яре напряженной

Пушилин заявил о продвижении российских войск в Часовом Яре

Российские военные продвигаются в Часовом Яре, освобождая дом за домом, но ситуация в городе осталась напряженной. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» выступил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что полностью выдавить украинских боевиков из Часова Яра пока не удалось.

«В самом городе ведут боевые действия, освобождается улица, дом за домом, но ситуация остается достаточно напряженной. Пока не видим, что противник принял решение о покидании данного населенного пункта», — пояснил Пушилин.

Неделю назад Минобороны заявило об уничтожении опорного пункта украинского пехоты около Часова Яра. Массированный обстрел позиции противника провела броневая группа Воздушно-десантных войск России.

В ведомстве заявили, что сначала украинский опорник обстреляли осколочно-фугасными боеприпасами, а после штурмовики полностью зачислили пункт от сил противника.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ для предотвращения форсирования канала «Северский Донец — Донбасс» перебросило к Часову Яру дополнительные силы из нескольких батальонов мобилизованных. Он подчеркнул, что они заминировали береговую линию и подготовили новые позиции в лесополосах.