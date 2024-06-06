Пункты дислокации иностранных наемников уничтожили в зоне СВО

Российские войска в минувшие сутки нанесли удар по пунктам временной дислокации иностранных наемников на Украине, складу безэкипажных катеров и площадке запуска БПЛА. Об этом сообщило Минобороны .

В операции задействовали беспилотную и оперативно-тактическую авиацию, артиллерию и ракетные войска. Российские подразделения ударили по скоплениям сил и средств Вооруженных сил Украины в 127 районах, настигли пункты временной дислокации наемников.

«Поражены склад хранения безэкипажных катеров, место подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов аэродромного типа», — объявила пресс-служба.

Силы ПВО сбили 48 дронов, семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», одну противокорабельную ракету «Нептун». Наибольшие боевые потери ВСУ понесли в зоне ответственности российской группировки войск «Юг». Там за сутки погибли и получили ранения до 640 военнослужащих.

В Херсоне, по информации подполья, поразили склад боекомплекта. После удара произошла детонация.