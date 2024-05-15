Пункт управления БПЛА уничтожили на правом берегу Днепра при помощи кочующего миномета | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 07:19 Пункт управления БПЛА уничтожили на правом берегу Днепра при помощи кочующего миномета Минобороны: ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА на правобережье Днепра

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Минометчики Воздушно-десантных войск России уничтожили пункт управления беспилотниками противника вместе с расчетом. Украинские военные орудовали на правом берегу Днепра. Минобороны показало операцию.

Цель засекли при помощи дрона Zala, им же корректировали огонь. Десантники из группировки «Днепр» применили расчет кочующего миномета калибра 120 миллиметра. Военнослужащие за несколько минут выехали на огневую позицию и нанесли удар.

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«Беглым огнем с корректировкой минометчики ВДВ нанесли удар и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ с расчетом», — сообщила пресс-служба.

Сокрушительный удар по позициям ВСУ нанесли в районе Часова Яра. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» разнесли укрепленные опорные пункты пехотинцев на подступах к городу, заняли их и зачистили от боевиков.