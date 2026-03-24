Пулеметчик рассказал, как корректировщик в Новомихайловке спас целую группу бойцов

Российский пулеметчик-штурмовик с позывным Отец рассказал, как в Новомихайловке корректировщик Дядя Ваня спас целую группу бойцов. Историей он поделился в беседе с RT .

«Дядя Ваня сработал по секторам, которые по нам работали, и по позициям [украинцев]. Поработал, придавил их к земле», — сказал Отец.

За это время остальные бойцы успели выйти. Дядя Ваня сильно пострадал — ему оторвало ногу, вдобавок он получил другие ранения. Его смогли эвакуировать.

Ранее военнослужащий с позывным Охало рассказал журналистам, как российский морпех в одиночку захватил огневую точку и уничтожил двух украинских боевиков в ДНР. По его словам, противники сидели в дзоте и непрерывно стреляли из пулемета. Боец незаметно, рискуя жизнью, дополз до них и закидал гранатами.