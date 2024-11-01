Публициста Архангельского внесли в реестр иноагентов

Минюст включил в реестр иностранных агентов писателя, публициста Александра Архангельского* и еще трех человек. Об этом сообщили на сайте министерства.

По данным Минюста, Архангельский* выступал против специальной операции на Украине, тиражировал фейки о решениях российских властей и выступал в качестве респондента на площадке, предоставляемой иностранным агентом.

Также в список министерства попали журналисты Александр Горбачев* и Алексей Серегин*, экономист Анна Зуева*.

Согласно распоряжению Минюста, из реестра в связи с ликвидацией исключили ООО «Издательский дом „Новая глава“».

В середине октября иноагентом признали музыкального критика Артемия Троицкого*. Он призывал убить российских политиков.

* Физические лица, выполняющие функции иноагентов