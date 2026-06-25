Психологическую помощь для детей бойцов СВО организовали в Дмитрове

В парке «Сосновый бор» в Дмитрове 22 июня прошло первое занятие по канистерапии для детей из семей, с которыми работает Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Новый проект направлен на поддержку эмоционального благополучия детей, помощь в преодолении стресса и создание позитивной среды для общения и развития.

Первыми участниками стали ребята в возрасте от трех до пяти лет. Социальный координатор фонда по Дмитровскому округу Екатерина Майорова отметила, что канистерапия давно зарекомендовала себя как эффективный метод психологической поддержки: «Среди семей, с которыми работает фонд, есть те, кто пережил тяжелую утрату. Дети особенно остро воспринимают такие события, и наша задача — помочь им справиться с переживаниями, подарить положительные эмоции, внимание и поддержку». Главным участником встречи стал джек-рассел-терьер по кличке Трюфель, прошедший специальную подготовку для работы с детьми. Вместе с владельцами АНО КЦ «Верный хвост» Дмитрием и Екатериной Быковыми он помогал ребятам выполнять игровые задания и знакомиться с основами взаимодействия с животными.

Занятие началось со знакомства: каждый ребенок пообщался с собакой через игру, движение и тактильное взаимодействие. Затем последовала активная часть: дети повторяли движения за Трюфелем, выполняли несложные задания, участвовали в эстафетах, учились взаимодействовать друг с другом и работать в команде. Все упражнения были направлены на развитие эмоциональной открытости, уверенности в себе и коммуникативных навыков. По словам организаторов, подобные встречи будут проходить еженедельно: летом — на свежем воздухе, зимой — в помещении. Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул: «Поддержка семей наших защитников — одна из важнейших задач. Особое внимание мы уделяем детям, которым порой непросто справиться с переживаниями и эмоциональными нагрузками. Важно, что в Дмитровском округе появляются такие добрые и востребованные проекты».