Проводница электропоезда пострадала при атаке БПЛА на станции Донецк-Северный

Украинские военные атаковали Донецк, Мариуполь и Горловку 7 сентября. Пострадали 13 человек, в том числе подросток, водитель троллейбуса и проводница электропоезда, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале .

Ударные БПЛА налетели на Киевский район Донецка. Пострадали двое мужчин, женщина и подросток 2010 года рождения. На привокзальной площади получил ранения парень 2007 года рождения.

«На ж/д станции Донецк-Северный при атаке ударным БПЛА пострадала проводник электропоезда следованием Донецк — Иловайск, женщина 1978 года рождения», — сообщил Пушилин.

При атаке БПЛА на Мариуполь ранения средней тяжести получили двое мужчин и женщина. В Центрально-Городском районе Горловки пострадали двое мужчин, в том числе водитель атакованного троллейбуса. В Калининском и Никитовском районах ранены еще два жителя.

Ранее ВСУ ударили беспилотником по ТЦ «Галактика» в Мариуполе. Местные жители назвали его последним в ДНР гипермаркетом стройматериалов.