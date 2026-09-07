Атака ВСУ на Мариуполь уничтожила последний в ДНР ТЦ «Галактика»

Торговый центр «Галактика» сгорел в Мариуполе после удара дрона ВСУ

Украинский беспилотник прилетел около четырех часов утра. После удара ТЦ «Галактика» загорелся. Торговая площадка и товары, среди которых стройматериалы, бытовая химия, продукты, школьные принадлежности, сгорели.

Местные жители рассказали журналистам, что уничтоженный огнем магазин оставался последним в ДНР строительным гипермаркетом. Они рассчитывают, что ТЦ «Галактика» восстановят.

Ранее о масштабах атаки рассказала пресс-служба администрации Мариуполя. Огонь распространился на площади в 11 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Беспилотники ВСУ атаковали также Тамбовскую область. Загорелась церковь в Никифоровском муниципальном округе.