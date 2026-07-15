ВС России обнаружили и уничтожили расчет ВСУ с женщиной — оператором Mavic

Российские военные в Днепропетровской области обнаружили и уничтожили расчет операторов беспилотников ВСУ, в составе которого была женщина. Об этом РИА «Новости» рассказал командир расчета беспилотных систем группировки «Центр» Антон Зайцев.

По его словам, разведка выявила расчет Mavic, готовившийся к работе. Во время наблюдения заметили, что с антенной работала женщина.

«Противник не имеет пола, цель была поражена, расчет уничтожен полностью», — сказал Зайцев.

Он уточнил, что лично видел только одну женщину, остальных участников расчета идентифицировать не удалось.

На прошлой неделе российские военные заметили еще одну женщину в рядах Вооруженных сил Украины. По словам командира штурмового взвода Дмитрия Макаревича, вместе с двумя бойцами-мужчинами она покидала опорный пункт и пряталась от беспилотника.