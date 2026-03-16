Против вторгшегося в Курскую область боевика ВСУ Сороки возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против военнослужащего ВСУ Владимира Сороки, который участвовал в рейде в Курской области в марте 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что боевик, служивший в 41-й отдельной механизированной бригаде вооруженных формирований Украины, пересек российскую границу и совершил террористический акт. Солдат наблюдал за населенным пунктом, жителями и действиями российских военнослужащими около села Свердликово. Также он участвовал в блокировании и удержании территории под незаконным вооруженным контролем.

Следователи устанавливают личности мирных жителей, пострадавших от действий задержанного военнослужащего ВСУ, а также оценивают причиненный инфраструктуре ущерб.

Ранее из-за атаки украинских боевиков в Беловском районе погиб доброволец «БАРС-Курск». Губернатор региона Александр Хинштейн отметил, что еще два человека получили ранения.