Доброволец «БАРС-Курск» погиб при атаке на энергообъект в Курской области

В Беловском районе Курской области ВСУ атаковали объект энергетики. Погиб доброволец «БАРС-Курск», еще два человека получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн .

«При исполнении служебного долга в результате удара погиб доброволец „БАРС-Курск“. Приношу слова соболезнования родным, близким, сослуживцам», — сказал он.

Ранения получили энергетики. Хинштейн подчеркнул, что эти специалисты героически работают в пограничье наравне с военными. Информацию о состоянии пострадавших уточняют, людям окажут всю необходимую помощь.

Губернатор добавил, что, по предварительным данным, без света остались 34 населенных пункта района. К ликвидации последствий энергетики приступят в ближайшее время.

Ранее он сообщил о погибшем при атаке на Курск работнике автосервиса.