Стала известна личность командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 с пленными

СК: приказ об ударе по Ил-76 с украинскими пленными отдал командир Дзяман

Следователи выяснили, что приказ сбить Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году отдал командир 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Военнослужащие, нанесшие удар по воздушному судну, исполняли незаконный приказ командира бригады Николая Дзямана и вышестоящего командования ВСУ», — объявил председатель СК Александр Бастрыкин во время оперативного совещания штаба по расследованию преступлений украинских вооруженных формирований, которое проходило в Донецке.

Следователи также установили, что самолет Ил-76 сбили зенитной ракетой комплекса ПВО Patriot. Дзамяна заочно обвинили в совершении теракта и объявили в международный розыск.

Авиакатастрофа с Ил-76 произошла 24 января 2024 года. ВСУ сбили самолет, перевозивший в грузовом отсеке украинских военнопленных для обмена, над территорией Белгородской области. Жертвами стали 65 украинских военных, три российских офицера и шесть членов экипажа.