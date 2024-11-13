Простого решения не будет. Чешский премьер высказался об Украине после беседы с Трампом

Решение украинского конфликта не будет простым. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала после телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом. Его процитировало РИА «Новости» .

«Я думаю, все мы понимаем, что… решение этой ситуации (конфликта на Украине — прим. ред.) не будет простым», — сказал он.

Фиала отметил, что не может раскрыть все детали разговора с Трампом. Однако заметил, что беседа с новоизбранным американским президентом его удивила. По его словам, это была действительно открытая дискуссия. Трамп поинтересовался у чешского премьера о взглядах на украинско-российский конфликт и его решение. Фиала добавил, что беседа была сердечной и дружелюбной.

По данным британского журнала The Economist, власти Украины испугались из-за того, что Трамп может провести переговоры с Россией по формуле вице-президента Джей Ди Вэнса. Согласно ей, РФ сохранит за собой некоторые территории, а Украина никогда не станет членом НАТО.