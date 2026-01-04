«Просто дремали». Боец ВСУ рассказал, как его пленили во время сна

Украинский военнопленный Павел Вовченко рассказал, как его пленили российские бойцы. Он признался в беседе с РИА «Новости» , что их с напарником схватили во время сна.

По его словам, он и еще двое украинских военнослужащих два дня ночью шли. Потом одного из них задело, когда беспилотник сбросил боеприпас, и он погиб. Их осталось только двое. Вместе с напарником они провели пять дней.

«И на пятый день утром нас взяли в плен. Мы даже не сопротивлялись. Мы просто дремали, спали», — рассказал пленный.

До этого Вовченко признался, что дезертировал из ВСУ из-за «дружественного огня» на фронте. По его словам, когда они выходили на боевые задачи, было непонятно, кто и по кому стреляет, кто свой, а кто чужой. Многие ребята так погибали.

Ранее украинский военнопленный Сергей Шевченко рассказал, что добровольно сдался в плен. Перед этим он помог молодому бойцу ВС России, который был ранен, перевязав его и передав обезболивающее.