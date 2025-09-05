Прослужившему два года в зоне СВО бойцу засчитали только 10 дней

Уральцу, который почти два года провел в зоне проведения спецоперации, засчитали только 10 дней службы. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Максим Иванов.

«По словам заявителя, его выслуга лет на воинских должностях составляет почти два года. Однако в „военнике“ указаны лишь 10 дней участия в СВО, а по данным соцфонда — вообще ноль», — рассказал парламентарий.

Он уточнил, что военному полагаются льготы, но он не мог получить их из-за ошибки. Депутат добавил, что мужчине более 50 лет, и он планирует скоро уходить на пенсию, поэтому тема выслуги лет является для него «не праздным вопросом».

В связи с обращением военная прокуратура ЦВО провела проверку и подтвердила наличие несоответствия. В результате двухгодовой период засчитали в выслугу лет на льготных условиях.

Ранее суд лишил жителя Курска права на выплаты из-за гибели его сына на спецоперации. Мужчина бросил мать погибшего парня, когда она была беременной и не выплачивал алименты вовремя.