Отец погибшего на СВО бойца остался без выплат и льгот из-за бывшей жены

В Курской области суд отказал биологическому отцу Даниила Дугина, погибшего в зоне СВО, в выплатах и льготах. Об этом сообщило издание «Курское интернет-телевидение» .

Суд лишил мужчину права на выплаты в размере около шести миллионов рублей из-за гибели военнослужащего. Кроме того, курянину отказали в удостоверении члена семьи погибшего в спецоперации, которое дает право на ряд льгот.

Адвокат мужчины утверждала, что между отцом и Даниилом существовали родственные отношения и отец постоянно помогал сыну. В суд она предоставила уведомление от военкомата о гибели сына, которое было выдано истцу. Однако представители матери Даниила, юрист и адвокат, отметили, что мужчина получил это уведомление только в день похорон своего сына.

Они опирались на показания свидетелей, бывшего инспектора ПДН и переписку Даниила с матерью, где он негативно отзывался об отце. Кроме того, при заключении контракта Даниил не указал биологического отца в списке родных, которым следовало сообщить о его возможном ранении или гибели.

«Мужчина бросил маму погибшего парня, когда она была беременной. До достижения Даниилом пяти лет биологический отец вообще им не интересовался. Он никак не помогал брошенной семье, а свое отцовство признал только после обращения матери его ребенка в суд», — сообщили журналисты.

Отец не выплачивал алименты вовремя, накопилась задолженность.

