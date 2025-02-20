Прорыв ВС России в Сумскую область позволит окружить и разгромить ВСУ

Российские военные прорвались в Сумскую область со стороны освобожденного Свердликово в направлении Новенького и Басовки. Цель маневра — обойти не очень удобную для штурма позицию ВСУ. Об этом порассуждала ведущая 360.ru Екатерина Малашенко.

Новенькое и Басовка находятся между Свердликово и дорогой из сумской Юнаковки в курскую Суджу. Это артерия, по которой ВСУ перебрасывают резервы в Курскую область. Боевики используют эту дорогу с начала своего вторжения в Курск.

«Таким образом, если мы зашли на эту территорию и перерезали эту дорогу, мы обходим очень неудобную для штурма позицию противника», — объяснила Малашенко.

Затем ВС России смогут окружить и разгромить врага. Пока заход в Сумскую область является «проверкой боем». После освобождения Курской области там появится линия разграничения, или зона безопасности.

По данным источника 360.ru, близкого к Минобороны, ВС России уничтожили в Сумской области 40 единиц техники и сотни боевиков ВСУ.