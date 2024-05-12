Прорыв ВС России в Харьковской области встревожил украинские власти | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 19:04 Прорыв ВС России в Харьковской области встревожил украинские власти Ганчев: власти Харькова встревожены из-за наступления ВС России РИА «Новости»

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Власти Харькова забеспокоились из-за наступление российских военнослужащих в регионе. При этом они еще недавно заявляли, что контролируют ситуацию. На это указал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Его слова привело РИА «Новости».

Ганчев напомнил, что российские военнослужащие за короткое время освободили девять населенных пунктов области. Движение ВС России на этом направлении продолжается.

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«То, что мы сейчас наблюдаем, — это волнения со стороны чиновников и органов власти в Харькове и области», — заметил он.

В воскресенье, 12 мая, Минобороны сообщило, что группировка «Север» прорвала оборону ВСУ и продвинулась вглубь региона. Российские военнослужащие освободили четыре населенных пункта, включая Гатище и Мороховец.

Бывший украинский депутат Игорь Мосийчук отмечал, что ВС России заняли 30 квадратных километров в Харьковской области. Их продвижение к Харькову заставило чиновников в Киеве занервничать.