Десантники из Бурятии, которые смогли прорваться в тыл ВСУ в Курской области, действуя через газопровод, были вынуждены сохранять расстояние между своими группами в 50-100 метров из-за острой нехватки кислорода. Об этом рассказал РИА «Новости» командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным Север.

Он рассказал, что штурм начался в ночь с 3 на 4 марта. Перед тем как войти в газопровод, российские военные преодолели около 400-500 метров по вырытым подземным туннелям.

«Сделали сначала интервал небольшой. Когда пробка начала появляться, я собрал всю роту свою. И в течение всех этих трех-четырех дней я передвигался на протяжении 50-100 метров между взводами», — рассказал Север.

Он сообщил, что ощущал острую нехватку кислорода, а система вентиляции не справлялась со своей задачей.

Ранее десантники водрузили российский флаг в центре города Суджа в Курской области. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что подразделения ВСУ стремительно бежали из Курской области, словно «ошпаренные». Он подчеркнул, что попытки боевиков покинуть российский регион обернулись для них большими потерями.