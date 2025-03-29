Проникнувший в закрытое приграничье Курской области мужчина подорвался на мине

Хинштейн сообщил о подрыве на мине проникшего в закрытое приграничье жителя

Серьезные ранения при подрыве на мине между селами Борки и Плехово Суджанского района Курской области получил местный житель. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Курскую областную больницу, где врачи сделали все возможное, чтобы сохранить мужчине жизнь.

Хинштейн напомнил, что оперативный штаб Курской области специально ввел запрет на въезд в приграничные населенные пункты из-за неразорвавшихся боеприпасов. Он призвал жителей не рисковать жизнью и временно отказаться от поездок, особенно когда атаки противника на приграничные районы продолжаются.

В конце прошлой недели собиравший металлолом в Обоянском районе Курской области местный житель погиб при взрыве украинской мины «Колокольчик».

Как уточнил Хинштейн, мужчина не понял, что ему в руки попал суббоеприпас, и положил его в карман. Врио губернатора пояснил, что Обоянский район не вошел в закрытую зону для посещений, но находится в непосредственной близости с Беловским районом, куда доступ запретили до окончания работ по разминированию.

Хинштейн призвал жителей сохранять бдительность, а также не приближаться и не брать в руки подозрительные предметы.