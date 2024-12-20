СК завел дело против наемницы ВСУ из Дании за преступления в Курской области

Уголовное дело о теракте и наемничестве завели российские следователи против датчанки Аннабель Йоргенсен, входившей в состав группировки ВСУ, которая проникла на территорию Курской области. Об этом сообщила пресс-служба центрального главка Следственного комитета.

В ходе предварительного расследования сотрудники ведомства установили, что Йоргенсен вошла в группировку наемников ВСУ. В ноябре 2024 года она незаконно пересекла российскую границу и попала в Курскую область, где совершила серию преступлений против мирных жителей.

Криминалисты начали поиск датчанки и ее соучастников. В ходе расследования они установят все обстоятельства преступлений, совершенных наемницей, а также привлекут ее к ответственности.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн ранее заявил, что украинские боевики полностью или частично уничтожили ряд населенных пунктов в приграничных районах. Он подчеркнул, что после освобождения захваченных врагом территорий все села придется отстраивать заново.