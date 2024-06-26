Кассетные снаряды выпустили по Донецку и Горловке

Утром 26 июня украинские войска возобновили обстрел Донецка и Горловки. Они выпустили по населенным пунктам снаряды калибра 155 миллиметров, в том числе кассетные, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

В 04:00 двумя снарядами «натовского» калибра обстреляли Кировский район Донецка, в 06:20 — еще тремя Петровский район. Спустя пять минут по Петровскому району выпустили два кассетных боеприпаса. Огонь вели из населенных пунктов Желанное Второе и Кураховка.

Горловку атаковали дважды. В 06:15 по Никитовскому району ударили двумя кассетными боеприпасами, через час — тремя обычными снарядами калибра 155 миллиметров. Во всех случаях стреляли из Дзержинска.

Под обстрелом 12 июня пострадали спасатели. Четыре сотрудника МЧС России попали под огонь, когда тушили сухую траву. Последствия атаки сняли на видео.