Пролетевший над Адлером дрон-камикадзе «Лютый» попал на видео

Над Адлером на небольшой высоте пролетел украинский беспилотный летательный аппарат. Кадры летевшего дрона опубликовал Telegram-канал «Любимый Сочи».
На появившейся в Сети видеозаписи промелькнул дрон-камикадзе Ан-196 «Лютый». На записи видно, как беспилотник пролетел, едва не задев фонарные столбы и крышу ближайшего здания. В этот момент в небе промелькнули яркие вспышки.
Беспилотный летательный аппарат «Лютый» представляет собой реплику турецкого БПЛА «Байрактар». Его длина составляет 3,9 метра, а размах крыльев — семь метров.
Ранее две женщины погибли из-за атаки беспилотников в Краснодарском крае. Обломки сбитого беспилотника обнаружили на улице Авиационной.
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