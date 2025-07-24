Пролетевший над Адлером дрон-камикадзе «Лютый» попал на видео

Над Адлером на небольшой высоте пролетел украинский беспилотный летательный аппарат. Кадры летевшего дрона опубликовал Telegram-канал «Любимый Сочи» .

На появившейся в Сети видеозаписи промелькнул дрон-камикадзе Ан-196 «Лютый». На записи видно, как беспилотник пролетел, едва не задев фонарные столбы и крышу ближайшего здания. В этот момент в небе промелькнули яркие вспышки.

Беспилотный летательный аппарат «Лютый» представляет собой реплику турецкого БПЛА «Байрактар». Его длина составляет 3,9 метра, а размах крыльев — семь метров.

Ранее две женщины погибли из-за атаки беспилотников в Краснодарском крае. Обломки сбитого беспилотника обнаружили на улице Авиационной.