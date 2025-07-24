Жертвами атаки беспилотников в Сочи 24 июля стали 2 женщины

Кондратьев заявил о гибели 2 женщин при атаке БПЛА на Сочи 24 июля

Две женщины погибли из-за атаки беспилотников в Краснодарском крае. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. Ранее было известно об одной жертве налета БПЛА.

«В Адлерском районе Сочи обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной. В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений», — написал он.

По его словам, в результате происшествия пострадали 11 человек. Четверых госпитализировали, в том числе сотрудника ДПС, его доставят санавиацией в краевую больницу. Остальным пострадавшим окажут амбулаторную помощь.

Кондратьев поручил мэру Сочи Андрею Прошунину поддержать семьи пострадавших и погибших. Также губернатор выразил соболезнования родным и близким жертв.

За ночь силы ПВО сбили 39 украинских дронов над Россией. Больше всего над акваторией Черного моря — 21. Также 11 беспилотников ликвидировали над Азовским морем, семь БПЛА сбили над Краснодарским краем.