Дрон ударил по складскому помещению в Сумах

Мэр Кобзарь сообщил о прилете дрона-камикадзе по складу в Сумах

В Сумах раздались взрывы. Исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь сообщил в своем Telegram-канале о прилете дрона-камикадзе по складскому помещению.

«„Шахед“ попал в одно из складских помещений», — сказал он.

Произошло возгорание, на месте работают оперативные службы. Кобзарь предупредил жителей об угрозе повторной атаки и призвал оставаться в безопасном месте.

Издание «Общественное» сообщило, что взрывы в Сумах прогремели после полуночи. Сумская городская военная администрация заявила, что БПЛА попал по местной инфраструктуре.

Предыдущей ночью взрывы послышались в Одессе. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прилете в резервуар с топливом и сильном задымлении. Удар позволил сорвать поставки горюче-смазочных материалов Вооруженным силам Украины на некоторые участки в зоне СВО.